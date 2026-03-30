30 марта, 05:31

«Герани» начали применять для дистанционного минирования в тылу противника

Мины «Гераней». Обложка © Медиа Сергея Бескрестнова

Мины «Гераней». Обложка © Медиа Сергея Бескрестнова

В зоне спецоперации зафиксировано новое применение беспилотников «Герань» — их стали использовать для дистанционного минирования территорий в глубине обороны противника. Об этом сообщил советник главы украинского Минобороны Сергей Бескрестнов в своих социальных сетях.

«Герани» начали применять для дистанционного минирования в тылу противника. Видео © Медиа Сергея Бескрестнова

Съёмку вёл украинский разведывательный дрон, который пытался перехватить аппарат. На кадрах видно, как беспилотник в полёте сбрасывает специальные контейнеры. Предварительно, в них находятся мины «Нокаут». Бескрестнов считает, что модернизированная версия может нести до восьми боеприпасов, размещённых в цилиндрических блоках под крыльями.

Сводка СВО на 30 марта: Ковшаровка под контролем ВС РФ, в окрестностях Липцов зажали ВСУ, Зеленский обещает помощь Ближнему Востоку

Ранее сообщалось об атаке беспилотников «Герань» на авиабазу ВСУ в посёлке Озёрное Житомирской области. Целью удара стали центр подготовки операторов БПЛА на территории аэродрома, а также пункт временного размещения технического персонала, обслуживающего французские истребители Mirage.

Милена Скрипальщикова
