В зоне спецоперации зафиксировано новое применение беспилотников «Герань» — их стали использовать для дистанционного минирования территорий в глубине обороны противника. Об этом сообщил советник главы украинского Минобороны Сергей Бескрестнов в своих социальных сетях.

«Герани» начали применять для дистанционного минирования в тылу противника.

Съёмку вёл украинский разведывательный дрон, который пытался перехватить аппарат. На кадрах видно, как беспилотник в полёте сбрасывает специальные контейнеры. Предварительно, в них находятся мины «Нокаут». Бескрестнов считает, что модернизированная версия может нести до восьми боеприпасов, размещённых в цилиндрических блоках под крыльями.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников «Герань» на авиабазу ВСУ в посёлке Озёрное Житомирской области. Целью удара стали центр подготовки операторов БПЛА на территории аэродрома, а также пункт временного размещения технического персонала, обслуживающего французские истребители Mirage.