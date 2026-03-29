Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 20:18

Поддубный рассказал об ударах «Гераней» по французским специалистам на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские беспилотники «Герани» атаковали авиабазу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в посёлке Озёрное в Житомирской области. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», — заявил он. Информация о потерях ВСУ отсутствует.

Пушилин сообщил о городских боях в Белицком

Напомним, ранее российские военные нанесли удар по авиабазе в Житомирской области, где готовили пилотов элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Атака пришлась на объект в районе посёлка Озёрное примерно в 06:30 утра. Эта авиабаза совмещала сразу две функции: боевую авиационную площадку и центр подготовки кадров. Там проходили обучение не только пилоты «Птиц Мадьяра», но и французские специалисты, обслуживающие самолёты Mirage.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar