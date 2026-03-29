Российские военные нанесли удар по авиабазе в Житомирской области, где готовили пилотов элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Данную информацию РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, атака пришлась на объект в районе посёлка Озёрное примерно в 06:30 утра. Эта авиабаза совмещала сразу две функции: боевую авиационную площадку и центр подготовки кадров. Лебедев добавил, что там проходили обучение не только пилоты «Птиц Мадьяра», но и французские специалисты, обслуживающие самолёты Mirage.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки нанесли удары по хранилищу крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Помимо склада с боеприпасами, уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Всего за сутки поражены цели в 143 районах. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также атакована авиатехника на украинских военных аэродромах.