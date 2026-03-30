Суд арестовал экс-главу департамента строительства Росгвардии Жеребцова

235-й гарнизонный военный суд отправил под стражу полковника Сергея Жеребцова. Бывший врио руководителя департамента строительства Росгвардии останется в СИЗО как минимум до 15 мая 2026 года.

Офицера обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, что повлекло тяжкие последствия. В судебных материалах указано: «Избрать меру пресечения в отношении Жеребцова С. Н. <...> в виде заключения под стражу».

Следствие считает, что фигурант пошел на сделку с законом. Полковник написал явку с повинной, признав свое участие в махинациях, связанных с хищением бюджетных средств на сумму 83,7 млн рублей.

Деньги предназначались для обустройства военного городка в Новосибирске. Жеребцов, действуя совместно с неустановленными сотрудниками ведомства, вступил в сговор с руководством фирмы «Виту проект».

Участники схемы знали, что подрядчик фактически перестал выполнять свои обязательства. Несмотря на это, они продлили срок контракта и искусственно завысили его стоимость на 83,7 миллиона, которые и перевели компании в качестве аванса.

Ранее под стражу уже отправили руководство «Виту проект» — гендиректора Сергея Архипова и исполнительного директора Максима Козлова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако, в отличие от Жеребцова, они свою причастность к преступлению отрицают.

Ранее задержали бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора Василия Шушакова. Речь может идти о подозрении в совершении должностного преступления.