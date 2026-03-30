МВД предупредило о новой схеме мошенничества с «переездом» чатов

Мошенники начали использовать новую тактику обмана, предлагая жертвам «переехать» в другой мессенджер или локальный рабочий чат. В пресс-центре МВД РФ предупредили: это популярная схема для захвата контроля над учётной записью.

Злоумышленники отправляют ссылку или просят ввести код подтверждения. Выполнение этих действий приводит к передаче сессии, после чего преступники получают полный доступ к чужому аккаунту.

Помимо переписки, аферисты активно распространяют вредоносное программное обеспечение. Обычно это выглядит как рассылка фотографий или видеороликов с интригующим вопросом: «Это ты на видео?».

Внутри таких сообщений скрыты файлы в формате APK. Если пользователь решит их установить, на смартфон внедряется программа для скрытого удалённого управления.

Такое ПО открывает хакерам двери ко всем данным на устройстве, включая банковские приложения и платёжную информацию. В министерстве подчеркивают, что подобные файлы крайне опасны и могут привести к полной потере контроля над финансами.

Ранее в Москве полиция пресекла деятельность узла связи, который использовали телефонные мошенники. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих фигурантов, которые занимались обслуживанием сим-боксов. Для размещения оборудования злоумышленники заранее арендовали жилые помещения.