«Кешбэк», «туфля» и «лабубу»: «Грамота.ру» раскрыла главные языковые сомнения россиян

Сервис «Грамота.ру» зафиксировал рост интереса пользователей к вопросам правильного ударения и написания слов. Чаще всего россияне проверяют спорные слова, неологизмы и сленг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе портала.

«Во многом список из топ-20 самых популярных запросов пересекается с орфоэпическим словником ЕГЭ. Интересно также, что летом, во время каникул, запросов об ударениях — как и запросов вообще — становится значительно меньше», — отметила уководитель справочной службы портала «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка (ИРЯ) имени Виноградова РАН Светлана Друговейко-Должанская.

В топ самых проверяемых слов входят лексемы, в которых чаще всего возникают сомнения в ударении. Среди них — «щавель», «красивее», «каталог», «ходатайство», «оптовый», «туфля» и «сливовый». В 2025 году количество обращений по этим словам заметно выросло по сравнению с прошлым годом. При этом по ряду слов интерес, наоборот, снизился: реже стали искать «свёкла», «баловать» и «феномен».

Отдельную категорию составляют неологизмы — новые заимствованные слова. Среди них часто встречаются «кешбэк», «шорт-лист» и «офлайн». Несмотря на наличие официальных норм, пользователи продолжают сомневаться в их написании. Специалисты объясняют это тем, что языковая норма уже закреплена в словарях, однако ещё не стала привычной для широкого круга людей.

Также интерес вызывают сленговые слова, включая «скибиди» и «лабубу». Их ищут значительно чаще, чем годом ранее, хотя такие запросы всё ещё уступают по популярности базовым вопросам языка. Сложности у пользователей возникают и с правилами написания составных предлогов, количеством «н» в словах, постановкой запятых, а также с ударениями и родом заимствованных слов.

Кроме того, нередко россияне обращаются за разъяснениями по написанию названий организаций и склонению сложных конструкций. В таких случаях специалисты уточняют, что в официальных наименованиях важно правильно расставлять кавычки и учитывать правила склонения.

Ранее сообщалось, что молодёжный сленг сегодня стремительно меняется, а взрослые всё чаще не успевают его понимать. Изменения в речи молодёжи происходили всегда, но в нынешних условиях они ускорились. Дети с раннего возраста находятся в цифровой среде и изначально формируют свой словарный запас в онлайн-пространстве.