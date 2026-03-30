Бойцы армии России длительное время находились в тыловой зоне рядом с захваченными украинскими военнослужащими. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода с позывным Кейбер, служащий в 336-м полку 120-й дивизии морской пехоты, которая действует в интересах группировки «Центр».

«Мы не могли их переправить в тыл, потому что вокруг нас везде противник сидел, неудобно. И вот они везде с нами», — сказал он.

В ходе общения стороны обсуждали устройство жизни в России, включая уровень доходов и особенности работы. Такие разговоры позволили сравнить разные представления о ситуации. После бесед у некоторых пленных сложилось мнение, что ранее им предоставлялась недостоверная информация со стороны собственного руководства.

Ранее сообщалось об уничтожении группы пехоты ВСУ на Купянском направлении. Цель была обнаружена с воздуха, после чего координаты передали расчёту беспилотников. Удар нанёс расчёт высокоточного дрона «Куб-4», который поразил скопление живой силы противника.