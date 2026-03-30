Тренд на «тихое увольнение» становится всё более заметным на рынке труда в РФ

Тренд на «тихое увольнение», когда сотрудник формально числится в штате, но выполняет минимум, несёт риски и для работников, и для бизнеса. Об этом «Газете.ru» рассказала HR-директор Валентина Романова.

По её словам, главная проблема — размывание взаимных ожиданий. Когда человек теряет инициативу и вовлечённость, страдает не только бизнес, но и его собственная карьера. Такой сотрудник становится невидимым для руководства, а значит, может забыть о повышении и индексации зарплаты.

Романова подчёркивает, что работа — это двусторонний контракт.

«Получать зарплату и не приносить результат — это нарушение договорённостей», — отмечает эксперт.

«Тихое увольнение» часто возникает на фоне выгорания или потери мотивации, но попытка пересидеть сложный период без диалога лишь усугубляет ситуацию. Сотрудник теряет навыки, выпадает из профессионального контекста и становится менее конкурентоспособным.

Для бизнеса риски тоже серьёзны: падает продуктивность команд, ухудшается корпоративная культура, растёт нагрузка на вовлечённых коллег. Оптимальный выход — проактивная позиция сотрудника. Если работа перестала приносить удовлетворение, нужно либо менять ситуацию внутри компании, либо искать новое место. Но пока человек в штате, он обязан выполнять свои обязательства.

Эксперт советует не игнорировать первые признаки снижения вовлечённости: формальный подход к задачам, избегание дополнительной ответственности. Чем раньше сотрудник признает проблему, тем выше шанс сохранить и отношения с работодателем, и карьерные перспективы.

