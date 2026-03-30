В Генштабе уточнили максимальный срок явки по повестке для призывников

Предельный срок, в течение которого призывник обязан явиться в военный комиссариат после получения повестки, составляет 30 дней с момента внесения документа в реестр. Такую информацию озвучил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский в беседе с корреспондентами газеты «Красная звезда».

Представитель Генштаба пояснил, что введенные законодательные изменения позволяют полностью исключить для граждан риски, связанные с несвоевременной явкой.

Он уточнил, что установленные нормы действуют в рамках круглогодичной призывной кампании, однако отправка новобранцев к местам прохождения службы, как и прежде, организована в два этапа: с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Правительство России изменило порядок взаимодействия IT-компаний с военкоматами. Работодателей обязали сообщать об увольнении сотрудников, имеющих отсрочку, в течение пяти календарных дней.