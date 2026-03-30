Россияне в среднем съедают 30 кг сахара и 87 кг хлеба в год

Россияне потребляют сахара, мяса и жиров больше нормы, а овощей, фруктов и рыбы — недостаточно, что ведёт к ожирению и хроническим заболеваниям. Об этом «Газете.ru» рассказала ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.

По данным Росстата за 2023 год, средний россиянин съедает 87 кг хлеба, 54 кг картофеля, 106 кг овощей, 71 кг фруктов, 22 кг рыбы, 98 кг мяса и 30 кг сахара. Потребление овощей и фруктов составляет 76% и 72% от нормы, молока и рыбы — около 80%. При этом сахара (80 г в сутки) едят на 60% выше рекомендуемых 50 г. Сливочного масла — почти вдвое больше нормы, сметаны и сливок — на 95% выше.

«Потребление поваренной соли почти в 2 раза превышало рекомендуемый уровень (5 г в день) для женщин и значительно больше — у мужчин. Потребление жира в процентах по калорийности рациона составило 38,3%, что значительно превышало рекомендуемую величину (30%)», — отметила профессор.

Общая доля жиров в калорийности рациона достигла 38,3% при норме 30%. При этом хлеба и картофеля, овощей и фруктов россияне едят всё меньше. Такая структура питания, по словам Погожевой, способствует развитию ожирения, диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и подагры.

Ранее сообщалось, что постоянные переработки могут провоцировать набор лишнего веса. Организм воспринимает их как стресс, из-за чего в крови растёт уровень кортизола. Это вещество нарушает работу инсулина, и клетки начинают активно запасать жир. Кроме того, чтобы сохранять концентрацию, люди часто злоупотребляют кофеином или сигаретами, что дополнительно нагружает надпочечники.