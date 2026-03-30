Военные армии Украины насильно эвакуируют семьи с детьми в Славянске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Семьи с детьми в Славянске насильно эвакуирует армия Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Основной акцент делается именно на несовершеннолетних. При отказе родителей от выезда, детей могут изымать. По их словам, такие меры приводят к тому, что большинство семей соглашаются на выезд.
Ранее сообщалось, что власти Украины усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области. Зона отселения гражданского населения расширяется. По данным источника, она приближается к городу Сумы.
