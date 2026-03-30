КСИР подтвердил гибель командующего флотом Алирезы Тангсири

Корпус стражей исламской революции подтвердил информацию о гибели руководителя своих военно-морских сил. Ранее в СМИ появлялись противоречивые сведения о судьбе высокопоставленного военного.

О потере военачальника стало известно ещё 26 марта. Первыми об этом публично объявили представители западных стран: министр обороны Израиля Исраэль Кац и глава американского Пентагона Пит Хегсет. Теперь информация подтверждена иранской стороной через государственную телерадиокомпанию. На данный момент неясно, как именно была получена смертельная травма.