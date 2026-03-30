Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 07:43

КСИР подтвердил гибель командующего флотом Алирезы Тангсири

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири. Обложка © Wikipedia / Tasnim News Agency

Корпус стражей исламской революции подтвердил информацию о гибели руководителя своих военно-морских сил. Ранее в СМИ появлялись противоречивые сведения о судьбе высокопоставленного военного.

«Мученик контр-адмирал Алиреза Тангсири <…> получил тяжелые смертельные ранения», — заявили в КСИР.

О потере военачальника стало известно ещё 26 марта. Первыми об этом публично объявили представители западных стран: министр обороны Израиля Исраэль Кац и глава американского Пентагона Пит Хегсет. Теперь информация подтверждена иранской стороной через государственную телерадиокомпанию. На данный момент неясно, как именно была получена смертельная травма.

Оксана Попова
