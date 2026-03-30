

30 марта, 06:55

В Иране обсуждают выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Иранское законодательное собрание изучает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил член комиссии по нацбезопасности Алаоддин Боруджерди.

Политик отметил, что парламентарии серьёзно обсуждают перспективу работы «с ДНЯО или без ДНЯО». В случае денонсации соглашения, страна перестанет быть связанной международными правилами, ограничивающими развитие атомной энергетики исключительно мирными целями.

Тегеран больше не будет обязан воздерживаться от разработок в военной сфере, включая создание собственного атомного оружия. Такую позицию передает государственная телерадиокомпания исламской республики.

Уничтоженный Ираном «летающий радар» США стоил более 500 миллионов долларов
Уничтоженный Ираном «летающий радар» США стоил более 500 миллионов долларов

Подобные дискуссии развернулись на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. С конца февраля текущего года Соединённые Штаты и Израиль проводят военную операцию, нанося удары по инфраструктуре на иранской территории, включая столицу. В ответ на эти действия руководство исламской республики осуществляет контрудары. Атаки направлены как на израильские объекты, так и на военные базы США, расположенные в регионе.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Оксана Попова
