В Иране обсуждают выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иранское законодательное собрание изучает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил член комиссии по нацбезопасности Алаоддин Боруджерди.

Политик отметил, что парламентарии серьёзно обсуждают перспективу работы «с ДНЯО или без ДНЯО». В случае денонсации соглашения, страна перестанет быть связанной международными правилами, ограничивающими развитие атомной энергетики исключительно мирными целями.

Тегеран больше не будет обязан воздерживаться от разработок в военной сфере, включая создание собственного атомного оружия. Такую позицию передает государственная телерадиокомпания исламской республики.

Подобные дискуссии развернулись на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. С конца февраля текущего года Соединённые Штаты и Израиль проводят военную операцию, нанося удары по инфраструктуре на иранской территории, включая столицу. В ответ на эти действия руководство исламской республики осуществляет контрудары. Атаки направлены как на израильские объекты, так и на военные базы США, расположенные в регионе.