Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 19:06

КСИР заявил об уничтожении самолётов-заправщиков на базе США в Саудовской Аравии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанёс удар по авиабазе принца Султана в саудовском Эль-Хардже, где размещены американские военные. По данным иранских сил, уничтожены несколько самолётов-заправщиков.

«Уничтожены несколько самолётов-заправщиков логистического флота, поддерживающего террористическую армию США на базе в Эль-Хардже», — приводит заявление пресс-службы КСИР иранское гостелерадио.

Авиабаза принца Султана расположена примерно в 80 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда. Она используется американскими военными для логистической поддержки операций в регионе. Официального подтверждения удара со стороны Саудовской Аравии или Пентагона на момент публикации не поступало.

В соцсетях появилось видео с горящим американским танкером Safesea Vishnu

Ранее сообщалось, что израильская армия за один день боевых действий потеряла 21 танк Merkava. Потери бронетехники произошли 26 марта в результате засад, организованных ливанским движением, причём основная часть танков была уничтожена в одном бою между населёнными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. В «Хезболле» назвали эти потери крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет. Источник в Армии обороны Израиля опроверг сообщения о потере 20 танков Merkava за сутки в Ливане.

Анастасия Никонорова
