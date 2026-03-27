КСИР заявил об уничтожении самолётов-заправщиков на базе США в Саудовской Аравии

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанёс удар по авиабазе принца Султана в саудовском Эль-Хардже, где размещены американские военные. По данным иранских сил, уничтожены несколько самолётов-заправщиков.

«Уничтожены несколько самолётов-заправщиков логистического флота, поддерживающего террористическую армию США на базе в Эль-Хардже», — приводит заявление пресс-службы КСИР иранское гостелерадио.

Авиабаза принца Султана расположена примерно в 80 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда. Она используется американскими военными для логистической поддержки операций в регионе. Официального подтверждения удара со стороны Саудовской Аравии или Пентагона на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что израильская армия за один день боевых действий потеряла 21 танк Merkava. Потери бронетехники произошли 26 марта в результате засад, организованных ливанским движением, причём основная часть танков была уничтожена в одном бою между населёнными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. В «Хезболле» назвали эти потери крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет. Источник в Армии обороны Израиля опроверг сообщения о потере 20 танков Merkava за сутки в Ливане.