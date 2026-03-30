30 марта, 10:11

В России призвали не смеяться над Трампом и увидеть за его словами «армию акул»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

За весёлой эксцентричностью президента США Дональда Трампа стоят серьёзные геополитические процессы и расчётливые силы, поэтому потешаться над ним не стоит. Американский лидер — не одинокий безумец, а фигура, за которой стоит армия циничных стратегов, решающих большие задачи. Об этом заявил «Царьграду» политический обозреватель Андрей Пинчук.

Трамп говорил, что Киев планировал против него заговор и поддерживал на выборах 2024 года его конкурента Джо Байдена. В своей соцсети он сослался на статью Just the News, где говорится, что в конце 2022 года американская разведка перехватила данные о планах украинского правительства похитить сотни миллионов долларов, выделенных на «зелёные» энергопроекты. В схеме фигурировали структуры USAID в Киеве и американские субподрядчики.

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард не знала деталей рассекреченного отчёта. Она поручила USAID провести проверку, чтобы выяснить, была ли схема реализована, и стоит ли подключать ФБР для возбуждения уголовного дела.

Авторы статьи отмечают, что публикация данных пришлась на непростое для Зеленского время, когда он пытался наладить сотрудничество с представителями Трампа по мирному плану.

«Трамп не какой-то безумный король, который выходит на балкон без подштанников по утрам… Нет, за ним стоит огромная армия расчётливых и циничных, сверхциничных акул, которые с его помощью и участием решают большие задачи», — сказал Пинчук.

Трамп потребовал разобраться, куда Киев дел переданные Байденом миллиарды
Напомним, что совсем недавно президент США Дональд Трамп обвинил Украину во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2024 году. По его словам, украинские власти крутили заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Джо Байдена.

Владимир Озеров
