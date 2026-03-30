Нетаньяху распорядился обеспечить доступ патриарха к храму Гроба Господня

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху потребовал обеспечить латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле полный доступ к храму Гроба Господня. Ранее представители правопорядка отказали религиозному лидеру в проходе к святыне, сославшись на меры безопасности.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье во время торжеств по случаю Пальмового воскресенья. Высокопоставленного клирика вместе с настоятелем Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо остановили по пути к церковному комплексу. Священнослужителям пришлось развернуться, так и не дойдя до цели.

В канцелярии кабинета министров изначально объяснили запрет «особой заботой о его безопасности». Тем не менее, узнав о случившемся, глава правительства незамедлительно отреагировал на ситуацию.

«Я дал указание соответствующим органам предоставить кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле, латинскому патриарху, полный и незамедлительный доступ в храм Гроба Господня в Иерусалиме», — сообщил Нетаньяху в X. По словам политика, духовенство должно совершать богослужения по своему усмотрению.

Сейчас препятствий для посещения святого места для иерарха больше нет. Вопрос о присутствии церковных служителей на территории храмового комплекса считается урегулированным.

«первый случай за столетия», когда церковным иерархам помешали совершить мессу.