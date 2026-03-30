30 марта, 08:27

Медведчук заявил о бунте в Раде против Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

В Верховной раде нарастает протест, целью которого может стать смена правительства и ослабление вертикали власти главы украинского режима Владимира Зеленского. Об этом в своей статье на сайте движения «Другая Украина» заявил глава организации, бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Отсутствие голосования (в Раде — прим. Life.ru) говорит о том, что против Зеленского зреет бунт», — отметил Медведчук.

Он утверждает, что подобные действия способны привести к перестройке управленческой системы и ослаблению текущей политической структуры. Медведчук также заявил, что участники предполагаемого процесса якобы стремятся установить контроль над парламентом и повлиять на исполнительную власть. Кроме того, он связал происходящее с возможными политическими разногласиями внутри действующей команды управления.

Журналист Боуз: Друзья Зеленского бегут, как крысы с тонущего корабля
Ранее сообщалось о признаках ослабления позиций Владимира Зеленского в политической системе страны. Изменения затрагивают не только правительство, но и парламент, где всё чаще фиксируются внутренние разногласия.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
