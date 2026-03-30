Боевая двойка 108-го гвардейского десантно-штурмового полка — сержант Виктор Зеленов и младший сержант Семён Рыбка — за полтора года штурмовых действий не получила ни одного ранения, уничтожив сотни единиц техники и живой силы противника. О бойцах «крылатой пехоты» рассказывает RG.ru.

Десантники наступают на Каменском направлении. Их задача — овладение посёлком Речное. За плечами — ожесточённые штурмы сёл Малые Щербаки и Приморское. В Приморском двойка два месяца находилась в глубоком тылу врага, координируя миномёты и дроны, пока другие группы зачищали дома. Противник забегал в их укрытие, не подозревая о засаде, и погибал.

Однажды после зачистки оврага десантники попали под удар дронов-разведчиков. Враги разобрали их убежище, но бойцы перебрались в дом с сейсмопоясом и выжили. В течение двух месяцев раз в пять дней им сбрасывали питание, батареи и боеприпасы.

Зеленов и Рыбка награждены медалями «За отвагу» за взятие крупного опорника в Малых Щербаках. Операция заняла час: три штурмовые пары зашли с разных сторон, зачистили позицию, где находилась целая рота противника, и быстро укрепились.

«Всё было сделано красиво», — вспоминает Семён Рыбка.

Ранее Life.ru сообщал, что большинство числящихся пропавшими без вести бойцов 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ на самом деле мертвы. Командование части сознательно отправляет солдат на гибель, а реальные потери подразделения украинская сторона не раскрывает.