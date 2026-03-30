Число россиян с зарубежными счетами достигло 700 тысяч

В текущем году число налоговых резидентов РФ, владеющих финансовыми инструментами за пределами страны, приблизилось к отметке в 700 тысяч человек. Об этом РБК рассказала заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева.

По словам представителя ведомства, наблюдается стабильный рост активов. Общее количество зарубежных учетных записей увеличилось на 12% за год, превысив два миллиона единиц в юрисдикциях, участвующих в автоматическом обмене финансовыми данными.

Любопытно, что сами граждане стали активнее декларировать владение иностранными активами. Темпы самостоятельного уведомления налоговиков о таких счетах в рамках валютного законодательства растут в среднем на 31% ежегодно.

В ФНС подчеркивают, что массового закрытия таких позиций на макроуровне не зафиксировано. Эксперты ведомства связывают этот тренд с адаптацией бизнеса и населения к новым экономическим реалиям.

Юлия Шепелева предположила, что при возникновении трудностей в одном регионе люди и компании оперативно находят альтернативы в других государствах. Таким образом, капитал продолжает перетекать в более лояльные юрисдикции.

Несмотря на приостановку обмена финансовой информацией с рядом недружественных стран, ФНС продолжает получать сведения от партнеров. География интересов сместилась в сторону нейтральных государств, с которыми механизм взаимодействия по-прежнему функционирует в штатном режиме.

