Словакия и Венгрия защищают не интересы России, а свои собственные, которые пересекаются с поставками энергоресурсов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Алексей Чепа, комментируя угрозу словацкого премьера Роберта Фицо заблокировать 20-й пакет санкций против РФ.

По словам парламентария, в Братиславе и Будапеште понимают, что нынешняя политика Евросоюза разрушает сложившиеся экономические связи, а исторически благополучие этих стран во многом строилось на сотрудничестве с Россией. Фицо и его венгерские коллеги защищают свои позиции, осознавая пагубность курса Брюсселя, и пытаются донести это до остальных членов союза.

«Это противоречит полностью интересам народов этих двух стран, поэтому они защищают эти позиции, понимая, что всё остальное только вредит миру, вредит экономическим отношениям в Европе. И пытаются это доказывать остальным, понимая пагубность проводимой Евросоюзом политики», — заключил Чепа.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Причиной этому стала блокировка Киевом нефтепровода «Дружба», по которому российскую нефть поставляют в Европу.