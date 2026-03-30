Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 09:00

Почему площадки не удаляют «магазины смерти» с вещами российских бойцов

Западные маркетплейсы не блокируют лоты с вещами российских бойцов

Обложка © GPTChat

На украинских и западных онлайн-площадках обнаружили продажу личных вещей, связанных с погибшими и пленными российских военных. Об этом стало известно из расследования Life.ru. Одной из самых резонансных деталей стало то, что подобные лоты продолжают оставаться в открытом доступе. Проблема не ограничивается одной витриной.

В публикации прямо ставится вопрос, почему маркетплейсы не блокируют такие магазины, несмотря на очевидную чувствительность темы и характер выставленных предметов. Авторы текста связывают это либо с безразличием площадок, либо с отсутствием желания вмешиваться, пока продажи приносят комиссии и активность. На этом фоне в расследовании проводится жёсткая историческая параллель: после освобождения Освенцима советские войска находили упорядоченные склады с вещами убитых и заключённых.

Напомним, что среди продаваемых предметов — как элементы экипировки, так и личные документы. Отмечается, что в продажу поступили вещи не только погибших, но и военнослужащих, которые всё ещё находятся в плену, что делает ситуацию особенно резонансной.

Милена Скрипальщикова
