ВСУ начали применять дроны-мопеды на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские формирования перешли к применению ударных беспилотников, которые корректируются оператором, а не полагаются исключительно на автоматическое наведение. Об этом журналистам рассказал командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Крава.

«Насколько я знаю, сейчас начали уже внедрять вот эти «мопеды», которые оператор тоже доводит, но не массово, насколько я знаю, но тоже они встречаются», — сказал он.

По словам военнослужащего, только за одну ночь на Донецком участка фронта фиксируется применение противником до нескольких сотен подобных беспилотников. Запуски осуществляются вне зависимости от погодных условий, причём основное время для вылетов — ночь, что позволяет дронам оставаться менее заметными для средств обнаружения.

Дальность действия таких аппаратов способна превышать несколько тысяч километров, а масса устанавливаемой на них взрывчатки чаще всего варьируется от 50 до 100 килограммов. В числе наиболее распространённых образцов — украинские беспилотники «Лютый», а также модели FP-1 и FP-2.

