Военный эксперт заявил, что бороться с дронами ВСУ нужно по лекалам Древней Руси

В результате ночной атаки дронов на Таганрог повреждено около 40 домов, три предприятия, 10 машин и школа, погиб один человек. Военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с «Ридусом» отметил, что централизованное управление мобильными группами по борьбе с БПЛА усложнит для ВСУ атаки на российскую территорию.

По его словам, эффективны антидроновые ружья, пулемёты и дроны-перехватчики, а средства РЭБ бесполезны против оптоволоконных аппаратов. Эксперт призвал расширять мобильные группы и улучшать координацию между ними по образцу древнерусских засечных черт.

«Антидроновые ружья и некоторые пулемёты эффективно показали себя. Против БПЛА хороши другие БПЛА: разведывательные дроны и перехватчики беспилотников», — сказал Перенджиев.

Перенджиев также заявил, что удары по мирным жителям — попытка запугать россиян, а в случае Таганрога — деморализовать моряков через их семьи. Для охраны объектов он предложил привлекать не только военных, но и резервистов, ЧОП, полицию, Росгвардию и даже обычных граждан, чьё участие в охране порядка разрешено законом.

Напомним, что число пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог увеличилось до восьми. В ходе массированного налёта беспилотников погиб мужчина. Обломки дронов повредили жилые дома, социальные учреждения и промышленные объекты.