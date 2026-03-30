В части Таганрога ввели режим ЧС после атаки дронов

В Таганроге с 22:00 часов по МСК 29 марта ввели режим чрезвычайной ситуации — он действует строго в границах жилых домов, соцучреждений и промплощадок, пострадавших от ночной атаки беспилотников. О данном решении в своём Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

«На данный момент движение перекрыто по А.Крюйса, 19. Здесь будут работать сапёры. Территория оцеплена», — сообщила она.

Камбулова уточнила, что работы по устранению последствий массированного налёта с воздуха пока не завершены и продолжаются. Как отметила глава города, созданная для этих целей комиссия приступила к осмотру повреждённых объектов и оценке причинённого урона.

Чиновница призвала граждан, которые находятся в районе оцепленных зон, неукоснительно следовать указаниям, которые дают представители оперативных служб, и сохранять бдительность при появлении любых оповещений. Кроме того, она акцентировала внимание на том, что в случае нахождения фрагментов беспилотников приближаться к ним строжайше запрещено — требуется тут же сообщить о находке в экстренную службу, набрав номер 112.

Напомним, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми. В результате массированного удара беспилотников погиб мужчина. Обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.