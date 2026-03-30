В аэропорту Барнаула у туриста изъяли редкую раковину из Таиланда

Житель России, отдыхавший в Таиланде, нашёл на пляже морскую раковину, привёз её домой и нарвался на штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

44-летнего туриста задержали в аэропорту Барнаула при прохождении таможенного контроля. В его ручной клади обнаружили редкий морской сувенир весом более 490 граммов. Мужчина пояснил, что привёз раковину для личной коллекции.

Экспертиза показала, что это раковина вида Тридакна максимальная (Tridacna maxima), которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Товар изъят.

В отношении путешественника возбуждены два дела об административных правонарушениях: по статьям о недекларировании товаров и о несоблюдении запретов и ограничений.