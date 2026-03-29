Россиян не выпускают из Таиланда из-за популярных фруктовых корзин

Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой при вылете из Таиланда: сотрудники аэропорта отказываются пускать на борт пассажиров с традиционными корзинами, в которых местные продавцы упаковывают экзотические фрукты. Данную информацию передаёт SHOT.

Россиян не выпускают из Таиланда из-за популярных корзин с фруктами. Фото © Telegram /SHOT

Как стало известно, причиной стали жалобы на то, что туристы либо оставляют еду портиться в залах ожидания, либо в спешке раскидывают содержимое по пакетам и рюкзакам. С такой ситуации столкнулась жительница Владивостока Александра. Вместе с подругой она прилетела на Пхукет, чтобы отметить 8 Марта. В последний день отдыха девушки решили порадовать себя и купить домой свежие манго и папайю. Продавец аккуратно уложил фрукты в корзину — популярный сувенир.

Однако при регистрации на рейс сотрудник аэропорта запретил Александре проходить на посадку с этой корзиной, сославшись на её «габариты» и несоответствие нормам ручной клади. По словам девушки, другие пассажиры спокойно проходили с более крупными сумками и чемоданами, но корзину с фруктами потребовали оставить. Возмущение не помогло — пришлось в спешке перекладывать плоды по рюкзакам и пакетам. Уже в свободной зоне ожидания Александра заметила несколько брошенных корзин, во многих из которых лежали оставленные тухнуть фрукты.

Ранее сообщалось, что в Таиланде у 13 постояльцев отеля диагностировали кишечную инфекцию и конъюнктивит. Гости MBC Condotel жалуются на высокую температуру, ротавирус и воспаление глаз. Предположительно, источником заражения стала ужасная и мутная вода из-под крана. Люди обратили внимание, что она неприятно пахнет.