Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 08:58

Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на третий срок

Элла Памфилова. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома на ближайшие пять лет. Решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК.

Кандидатуру единогласно поддержали все 15 членов комиссии. Памфилова первой в истории России переизбрана председателем Центризбиркома на третий срок.

Элла Памфилова занимает пост главы ЦИК с 2016 года. Ранее этот пост занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров (по два срока), а также Николай Рябов и Александр Иванченко (по одному сроку). За время руководства Памфиловой ЦИК организовал две думские кампании (2016 и 2021), две президентские (2018 и 2024) и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию (2020). В новом, девятом составе комиссии предстоит провести выборы в Госдуму в 2026 году и президентские выборы в 2030-м.

Карьера Памфиловой охватывает ключевые роли в политике России, начиная с 90-х годов: она была народным депутатом СССР, министром социальной защиты населения в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина, депутатом Государственной Думы первого и второго созывов, а также возглавляла президентские структуры по правам человека и занимала должность Уполномоченного по правам человека в РФ с 2014 по 2016 год.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Элла Памфилова
  • ЦИК
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar