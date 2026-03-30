Скончалась голивудская актриса Мэри Бет Хёрт

В США в возрасте 79 лет скончалась известная американская актриса Мэри Бет Хёрт. Печальное известие сообщило издание The Variety со ссылкой на родных артистки.

Трагедия произошла в минувшую субботу в пансионате Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. По предварительным данным, причиной ухода стала прогрессирующая болезнь Альцгеймера, которую диагностировали у знаменитости ещё девять лет назад.

Супруг покойной, режиссер Пол Шредер, вместе с их дочерью Молли выступили с совместным заявлением. Они отметили, что артистка «исполняла эти роли изящно и с добродушной свирепостью». Семья призналась, что, несмотря на горечь утраты, испытывает облегчение от того, что близкий человек больше не страдает.

Уроженка Айовы начала творческий путь на Бродвее, где трижды претендовала на престижную премию «Тони». Широкой аудитории исполнительница запомнилась яркими работами в драме Вуди Аллена «Интерьеры» и картине «Мир по Гарпу», где она сыграла в дуэте с Робином Уильямсом.

Ранее в возрасте 75 лет ушёл из жизни заслуженный артист России Пётр Складчиков. Актёр запомнился зрителям по ролям в культовых лентах «Мы из джаза», «Золотой телёнок» и «Тайна Снежной Королевы».