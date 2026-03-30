Аномальное тепло принесло аллергию: сколько денег россияне оставили в аптеках

С начала 2026 года жители России приобрели свыше 20 миллионов упаковок антигистаминных средств. Общие траты на аптечные препараты для борьбы с аллергической реакцией уже превысили отметку в 6 миллиардов рублей, пишет SHOT.

Аналитики связывают такую активность покупателей с погодными аномалиями: зима оказалась нетипично теплой, что спровоцировало преждевременное наступление весны. Эксперты из системы «Честный знак» отмечают, что текущие показатели продаж уже составляют пятую часть от общего объема прошлого года.

Ценники на медикаменты также демонстрируют восходящий тренд. За последние 12 месяцев стоимость одной упаковки увеличилась в среднем на 11% и составляет 308 рублей.

В список лидеров по спросу на такие товары попали Санкт-Петербург, а также Московская и Амурская области. Интересно, что Дальний Восток оказался в этом рейтинге впервые, что указывает на изменение климатической карты распространения поллиноза.

Специалисты Пироговского университета напоминают, что весенний период традиционно связан с цветением ольхи, лещины, березы, дуба и тополя. В текущем сезоне «пыльца ольхи и лещины уже атаковала жителей столицы и области», при этом начало цветения березы ожидается в ближайшие дни. С наступлением лета эстафету примут злаковые и луговые травы.

