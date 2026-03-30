Убийство из 90-х: Отпечаток на телефонной трубке привёл к аресту преступника спустя 35 лет

В Москве арестован 57-летний мужчина, которого спустя 35 лет обвиняют в жестоком убийстве столичной предпринимательницы. Преступление было совершено в 1991 году, рассказали Lenta.ru в прокуратуре столицы

Раскрыть дело помогла база данных отпечатков пальцев — следы обвиняемого совпали с папиллярными узорами, найденными на сломанной трубке стационарного телефона жертвы. На момент расправы мужчине было 22 года, он уже имел несколько судимостей, что и позволило следователям выйти на его след спустя десятилетия.

Судьбоносная встреча произошла вечером 15 февраля 1991 года в кафе на Рижском рынке. Москвичка, торговавшая норковыми шкурками, сидела там с друзьями, когда к компании подсел молодой человек. Позже на допросе обвиняемый признался, что сразу обратил внимание на ухоженную женщину в дорогой шубе, выглядевшую лет на 40.

Тем же вечером он уехал к новой знакомой в дом на Кронштадтском бульваре. В квартире гость заметил сервант с дорогими сервизами и импортную технику. Когда пришедший к хозяйке знакомый отдал долг, и женщина небрежно бросила деньги на телевизор, у бездомного на тот момент созрел преступный план.

«Я её несколько раз ударил руками по голове, она стала кричать. В какой-то момент нашей потасовки она потянулась за телефонной трубкой, чтобы позвонить, но я выхватил у нее эту трубку и нанёс ещё несколько ударов ей в область головы этой телефонной трубкой», — вспомнил он.

Трубка сломалась, а жертва перестала сопротивляться после того, как нападавший несколько раз схватил её за горло. Далее мужчина связал женщину эластичными бинтами, обмотал их вокруг шеи и скрылся.

Из квартиры он вынес видеомагнитофон, двухкассетную магнитолу, ювелирные украшения, технику и 400 рублей наличными. Перед уходом обвиняемый перерезал телефонный провод. По этой причине сестра убитой не могла дозвониться до неё и позже приехала сама, обнаружив тело. Всё похищенное имущество мужчина сдал скупщикам, а вырученные деньги прогулял с друзьями.

