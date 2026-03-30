30 марта, 09:47

Двое россиян слетали на Мальдивы по цене нового автомобиля

Российские туристы отдали за 6 дней отдыха на Мальдивах 2,4 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Россияне потратили на шестидневный отдых на Мальдивах 2,4 миллиона рублей — сумму, сопоставимую со стоимостью нового автомобиля. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование.

Двое туристов заплатили 2,4 миллиона рублей за проживание в отеле на Мале с завтраками. За эти деньги можно приобрести неплохой внедорожник.

На втором месте — девять дней на горном курорте Брей-Червиния в Италии. Для семьи из трёх человек такой отдых обошёлся в 1,2 миллиона рублей. Третью строчку занял Пхукет: за пять дней в пятизвёздочном отеле пара отдала два миллиона.

Среди российских направлений лидирует Эсто-Садок, где пять дней в люксовой гостинице для семьи с ребёнком обошлись в 645,2 тысячи рублей. Пятидневный отдых в Манжероке стоил такой же семье 512 тысяч рублей, а неделя на Алтае для двоих обойдётся в 471 тысячу.

Россиянам объяснили, как законно продлить отпуск в мае и июне
Россиянам объяснили, как законно продлить отпуск в мае и июне

В этом году из-за нестабильной геополитической обстановки у многих россиян сорвался запланированный отдых. Ранее психолог рассказал, как найти в этом плюсы и пересмотреть свой подход к отпуску. По его словам, в России также можно найти огромное количество альтернативных вариантов.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Владимир Озеров
