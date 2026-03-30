Автомеханик из Сочи продал чужой Mercedes ради спасения больного раком дедушки

В Сочи мастер автосервиса распорядился чужим Mercedes, чтобы срочно найти деньги на лечение родственника. Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил Mash.

Жители Краснодарского края передали свой Mercedes GL-250 на предпродажную подготовку. Планировалось реализовать машину примерно за 2,5 миллиона рублей. Сервис выбрали не случайно: этим специалистом семья пользовалась почти год, поэтому доверие было полным. Однако сроки выполнения работ начали неожиданно затягиваться.

Когда владельцы решили лично проверить ситуацию, выяснилось, что транспортного средства на месте уже нет. Объяснений на тот момент им не дали. Позже стало известно, что сотрудник автосервиса передал автомобиль знакомому в качестве залога, получив за него около одного миллиона рублей. Новый обладатель долго не раздумывал и перепродал иномарку дальше.

Перед продажей документы на машину были подделаны, чтобы скрыть происхождение. В результате след автомобиля быстро потерялся. На допросе механик признался, что пошёл на этот шаг из-за семейных обстоятельств. Срочно потребовались средства на операцию для тяжело больного дедушки. К расследованию подключилась Генпрокуратура. Поводом стало отсутствие у МВД даже базовой экспертизы по фальшивым бумагам.

Ранее депутаты Госдумы направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением изменить порядок начисления штрафов за нарушения ПДД после продажи автомобиля. Парламентарии предложили не направлять штрафы прежнему владельцу в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи — именно в этот срок новый собственник обязан поставить транспортное средство на учёт.