Министерство обороны России подтвердило взятие под контроль новых территорий. В ходе текущих операций военным удалось установить контроль над двумя населёнными пунктами.

Бойцы группировки «Восток» смогли успешно продвинуться вглубь вражеской обороны на Запорожском направлении. Результатом их активных действий стало освобождение села Луговское.

Одновременно с этим подразделения группировки войск «Запад» провели решительную операцию на харьковском участке фронта. Благодаря этим маневрам под российский контроль перешло поселение Новоосиново.

Командование отмечает, что продвижение осуществляется согласно планам, направленным на укрепление позиций. Личный состав продолжает выполнение поставленных задач на указанных направлениях.

О дальнейших изменениях оперативной обстановки ведомство будет сообщать по мере развития событий. В настоящее время ситуация в районах остается под контролем российских сил.

Ранее российские войска взяли под контроль населённый пункт Брусовка. Освобождение Брусовки позволило рассечь украинскую группировку, действующую к востоку от Славянска.