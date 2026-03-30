Россия готова оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, включая Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, страна не отказывается от сотрудничества и сохраняет готовность обеспечивать поставки при наличии спроса.

«Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский», — подчеркнул представитель Кремля.

Тема энергопоставок остается одной из ключевых в отношениях с ЕС, где ранее значительно сократили закупки российских ресурсов. Однако Москва продолжает заявлять о своей открытости к диалогу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Причиной этому стала блокировка Киевом нефтепровода «Дружба», по которому российскую нефть поставляют в Европу.