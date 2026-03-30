Песков заявил о готовности РФ поставлять энергоресурсы в Европу
Обложка © Life.ru
Россия готова оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, включая Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, страна не отказывается от сотрудничества и сохраняет готовность обеспечивать поставки при наличии спроса.
«Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский», — подчеркнул представитель Кремля.
Тема энергопоставок остается одной из ключевых в отношениях с ЕС, где ранее значительно сократили закупки российских ресурсов. Однако Москва продолжает заявлять о своей открытости к диалогу.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Причиной этому стала блокировка Киевом нефтепровода «Дружба», по которому российскую нефть поставляют в Европу.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.