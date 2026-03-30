В России не зафиксировано роста цен на удобрения перед посевной

Перед началом посевных работ Федеральная антимонопольная служба проанализировала ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений. Ведомство подтвердило, что дефицита ресурсов не наблюдается, а стоимость продукции остается в пределах нормы. Это позволяет аграриям спокойно планировать полевые работы, не опасаясь резкого удорожания необходимых материалов.

«В преддверии посевной кампании служба не фиксирует превышения предельных цен на удобрения. Жалоб со стороны сельхозпроизводителей в ФАС России не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас расценки на данную продукцию сохраняются на уровне осени 2022 года. Стабильность поддерживается благодаря утвержденным торговым политикам ведущих отраслевых компаний.

В надзорном органе пояснили, что действующий механизм фиксации внутренних тарифов помогает удерживать ситуацию под контролем. В результате отечественные сельхозпредприятия будут обеспечены всем необходимым по доступной стоимости.

Регулятор продолжит осуществлять постоянный мониторинг, чтобы гарантировать соблюдение правил и не допустить необоснованных скачков прайса в текущем сезоне.

Также Федеральная антимонопольная служба в преддверии Пасхи направила крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям уведомления с предупреждением о недопустимости необоснованного увеличения стоимости куриных яиц. Регулятор напомнил компаниям о необходимости строго соблюдать требования антимонопольного законодательства.