ФАС выдала предостережение главе FUN&SUN из-за слов о росте цен на авиабилеты
ТАСС / Станислав Красильников
ФАС выдала предостережение генеральному директору ООО «ТТ-Трэвел» (FUN&SUN) после его прогноза подорожания перелётов на фоне роста цен на топливо. Об этом он заявил в интервью федеральным СМИ. В ведомстве считают, что такие публичные оценки могут повлиять на поведение рынка.
По мнению ФАС, подобные заявления способны быть восприняты как сигнал к повышению стоимости со стороны других участников отрасли. Кроме того, они могут спровоцировать ажиотажный спрос среди пассажиров.
Антимонопольная служба напомнила, что согласованные действия конкурентов, которые ведут к установлению или поддержанию цен, запрещены законом. Это касается и любых сигналов, способных повлиять на рынок.
В ведомстве также подчеркнули, что в случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением, включая необоснованный рост тарифов, будут оперативно приняты меры реагирования.
Ранее Life.ru рассказывал, что авиабилеты из ОАЭ в РФ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке подорожали в разы. К примеру, стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей. При этом билеты на ближайшие рейсы почти все раскуплены.
