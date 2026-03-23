23 марта, 13:30

ФАС выдала предостережение главе FUN&SUN из-за слов о росте цен на авиабилеты

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

ФАС выдала предостережение генеральному директору ООО «ТТ-Трэвел» (FUN&SUN) после его прогноза подорожания перелётов на фоне роста цен на топливо. Об этом он заявил в интервью федеральным СМИ. В ведомстве считают, что такие публичные оценки могут повлиять на поведение рынка.

По мнению ФАС, подобные заявления способны быть восприняты как сигнал к повышению стоимости со стороны других участников отрасли. Кроме того, они могут спровоцировать ажиотажный спрос среди пассажиров.

Антимонопольная служба напомнила, что согласованные действия конкурентов, которые ведут к установлению или поддержанию цен, запрещены законом. Это касается и любых сигналов, способных повлиять на рынок.

В ведомстве также подчеркнули, что в случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением, включая необоснованный рост тарифов, будут оперативно приняты меры реагирования.

Туристический сбор на поездки за границу в 2026-м: что известно, введут ли налог и в каком размере

Ранее Life.ru рассказывал, что авиабилеты из ОАЭ в РФ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке подорожали в разы. К примеру, стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей. При этом билеты на ближайшие рейсы почти все раскуплены.

Марина Фещенко
