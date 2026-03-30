Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на военных аэродромах

За прошедшие сутки армия России нанесла удары по военной инфраструктуре Украины, включая авиацию на аэродромах и места размещения подразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ 30 марта.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах», — говорится в сообщении.

Также под огонь попали объекты энергетики, которые используются для обеспечения нужд украинской армии. Кроме того, целями стали позиции, откуда запускаются беспилотники большой дальности. Эти площадки применяются для ударов по тыловым районам.

В сводке уточняется, что поражены и пункты временного размещения подразделений. Речь идёт как о военнослужащих, так и об иностранных наёмниках. Всего, по информации Минобороны, удары были нанесены по целям сразу в 162 районах.

Ранее сообщалось об ударе по позициям противовоздушной обороны в районе аэродрома Гостомель в Киевской области. В этом районе прогремели взрывы, затронувшие территорию бывшей воинской части. Там, как утверждается, размещались позиции для зенитных ракет и склады с боеприпасами.