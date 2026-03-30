Учёные рассчитали, до скольких лет доживут дети 2020-х

В Новой Зеландии обновили официальные когортные таблицы смертности и оценили, сколько в среднем могут прожить дети, родившиеся в начале 2020-х. По данным Stats NZ, мальчики из этого поколения могут дожить примерно до 89 лет, а девочки — до 92.

Речь идёт не о нынешней средней продолжительности жизни, а о прогнозе для поколения с учётом того, как смертность может меняться по мере взросления этих детей. Именно такой подход используют когортные таблицы, которые рассчитывают жизненный путь людей одного года рождения.

Главный вывод остаётся прежним: женщины по-прежнему впереди мужчин по ожидаемой продолжительности жизни. В обновлении Stats NZ этот разрыв сохраняется и для самых новых поколений.

Такие оценки хорошо показывают, насколько сильно меняется представление о старости. Для детей, которые рождаются сейчас, 80 лет уже не выглядят пределом — расчёты указывают на жизнь почти до девятого десятка и дальше.

При этом подобные таблицы не обещают одинаковый срок каждому человеку. Это усреднённый демографический сценарий, который зависит от будущих изменений в медицине, образе жизни, уровне смертности и системе здравоохранения.

Обновление из Новой Зеландии стало ещё одним примером того, как статистика всё чаще смотрит не только на то, сколько живут люди сейчас, но и на то, каким может быть жизненный горизонт у поколений, которые только появились на свет.

