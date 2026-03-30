30 марта, 11:31

Спасённого от озлобленного сородича лебедя Счастье выпустили к однокрылому собрату на Кубани

Обложка © Life.ru

На Кубани спасли лебедя по кличке Счастье, которого забивал агрессивный сородич. Птицу вылечили и выпустили на озеро в Абрау-Дюрсо, где живёт ещё один лебедь без крыла. Об этом 360.ru рассказала одна из спасительниц Ирина.

По её словам, местные жители построили для однокрылого лебедя домик на воде.

«Сегодня выпустили к однокрылому лебедю, что живёт в Абрау-Дюрсо. Надеюсь, поладят. Говорили, что потерял крыло в прошлом году. С тех пор живёт на озере. Жители ему построили домик на воде. Он выходит на берег возле одного из домов, хозяин дома его угощает вкусняшками. И он даётся погладить», — сказала женщина.

Счастье пока рябой в силу возраста. Со временем его оперение станет белым и крепким.

Напомним, что лебедя спасли четыре женщины из Новороссийска. Птица стремительно теряла вес и слабела после нападения. Его отловили и отвезли в приют к девушке, которая участвовала в спасении птиц после разлива мазута под Анапой.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

