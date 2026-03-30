Мужчина серпом обезглавил продавца мороженого на глазах у толпы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nat YS

В индийском штате Уттар-Прадеш 50-летний Шанкар Ядав на глазах у свидетелей убил 25-летнего продавца мороженого по имени Баблу. Инцидент, как передает NDTV, произошёл в деревне Парсавал после бытового конфликта.

Во время конфликта Ядав использовал серп, чтобы нанести жертве смертельные ранения, включая полное обезглавливание. После убийства преступник забрал отрубленную голову и укрылся в своём доме. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого, который спокойно готовил еду, держа голову убитого рядом с собой. По данным издания, полиция оперативно задержала злоумышленника и изъяла орудие преступления.

В Удмуртии 18-летний парень убил ножом 13-летнюю девочку и спрятал тело в мешке
А в Бразилии женщина кастрировала сожителя, сожгла его тело и избежала наказания. Суд присяжных в итоге оправдал 36-летнюю Эрику Перейре да Силвейру Висенти. Коллегия сочла убедительными аргументы защиты: женщина действовала, защищая 11-летнюю дочь.

Наталья Демьянова
