В Москве любитель острых ощущений ранил себя, развлекая друзей русской рулеткой

В Москве 34-летний мужчина пострадал при игре в русскую рулетку. Пуля прошла по касательной, и он отделался лёгкими ранениями. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Инцидент произошёл ночью 30 марта на 3-й Рыбинской улице. Компания распивала спиртное в квартире, и хозяин решил разнообразить вечер игрой в русскую рулетку. Он достал травматический револьвер и выстрелил в себя. К счастью, пуля лишь задела его.

Пострадавший отделался незначительными травмами и сильным испугом. Правоохранители проводят проверку.

