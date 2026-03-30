Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 11:12

В Москве любитель острых ощущений ранил себя, развлекая друзей русской рулеткой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pratchaya.Lee

В Москве 34-летний мужчина пострадал при игре в русскую рулетку. Пуля прошла по касательной, и он отделался лёгкими ранениями. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Инцидент произошёл ночью 30 марта на 3-й Рыбинской улице. Компания распивала спиртное в квартире, и хозяин решил разнообразить вечер игрой в русскую рулетку. Он достал травматический револьвер и выстрелил в себя. К счастью, пуля лишь задела его.

Пострадавший отделался незначительными травмами и сильным испугом. Правоохранители проводят проверку.

Но даже с самыми серьёзными профессионалами случаются казусы. Ранее Life.ru рассказывал, как телохранитель жены 46-го президента США Джо Байдена случайно выстрелил себе в ногу во время сопровождения экс-первой леди. Это случилось прямо посреди аэропорта.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar