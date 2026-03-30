Жизнь не в бараках: Путин поставил задачу Цыбульскому по расселению ветхого жилья

Владимир Путин в ходе встречи с архангельским губернатором Александром Цыбульским поднял острый вопрос нехватки нового жилого фонда в северном регионе. Президент акцентировал внимание на необходимости расселения жителей из непригодных для проживания зданий.

Глава государства отметил, что ситуация с изношенными строениями в Архангельской области сложнее, чем в большинстве других российских субъектов. По словам лидера страны, темпы возведения новостроек явно недостаточны для текущих потребностей области.

«Главное — продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков», — подчеркнул Владимир Владимирович. Он настоятельно рекомендовал властям сосредоточиться на работе строительного сектора.

Президент считает, что региональная администрация обязана уделить первостепенное внимание исправлению недочетов в этой сфере. Без существенного наращивания объемов ввода квадратных метров кардинально изменить положение дел не получится.

Теперь перед губернатором Цыбульским стоит задача по пересмотру подходов к реализации программ строительства. Ожидается, что в ближайшее время в области будут приняты дополнительные меры по ликвидации аварийного фонда.