В Донецке грузовик врезался в автостанцию, погибли два человека

В Донецке произошла авария с участием грузового автомобиля, в результате которой погибли два человека и ещё один получил травмы. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил информированный источник.

«По предварительной информации, в результате ДПТ с грузовым автомобилем на автостанции в Донецке два человека погибли, один — травмирован», — указал собеседник агентства.

Инцидент произошёл в Будённовском районе города. По предварительным данным, грузовик потерял управление из-за технической неисправности. Предполагается, что у транспортного средства отказали тормоза. После этого машина сначала столкнулась с легковым автомобилем, а затем выехала на территорию автостанции.

В Министерстве здравоохранения ДНР подтвердили гибель двух человек и сообщили о госпитализации пострадавшей женщины. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

