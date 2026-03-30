«Большой сюрприз»: В «Холодном сердце 3» зрители увидят свадьбу Анны и Кристоффа
Создатели «Холодного сердца» раскрыли детали свадьбы Анны и Кристоффа
Кадр из мультфильма «Холодное сердце», режиссеры Крис Бак, Дженнифер Ли, сценаристы Дженнифер Ли, Ханс Кристиан Андерсен, Крис Бак и др.
Создатели третьей части мультфильма «Холодное сердце» пока не торопятся раскрывать детали триквела. Однако случайная подсказка появилась в документальном проекте на Disney+.
Лента Insider: World of Frozen посвящена открытию тематической зоны в парижском Диснейленде. В кадре сценаристка и сорежиссёр франшизы Дженнифер Ли беседует с актрисой, играющей Анну. Речь зашла о предстоящей свадьбе.
«Мы слышали, у нас большие свадебные планы», — говорит Ли со ссылкой на героиню. Трент Корри, известный по проекту «Дома с Олафом», тут же поинтересовался, кто взял на себя организацию торжества.
Исполнительница роли Анны ответила, что за все праздники в Эренделле теперь отвечает Олаф. По её словам, снеговик уже вовсю строит планы: вместе с Кристоффом они готовят большой сюрприз к Фестивалю Снежного Цветка. Актриса призналась, что сама очень взволнована предстоящим событием.
Напомним, в конце второй части франшизы Кристофф наконец сделал предложение возлюбленной, и она ответила согласием. Ожидается, что в третьей главе эта сюжетная линия получит своё развитие.
Премьера анимационной ленты на широких экранах запланирована на 24 ноября 2027 года. Для зрителей проект станет первой встречей с полюбившимися героями почти через восемь лет после выхода предыдущей части.
