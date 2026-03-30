Жительницу Запорожской области осудили за призывы к убийствам в Сети
Запорожский областной суд вынес приговор по делу о публичных призывах к экстремизму. Фигуранткой стала 53-летняя горожанка, чьи действия в интернете привлекли внимание правоохранительных органов.
Следствие установило, что весной 2022 года женщина опубликовала в открытом Telegram-канале сообщение с агрессивным призывом расправляться с россиянами. Этот поступок квалифицировали как правонарушение, совершенное с использованием телекоммуникационных сетей.
«В судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и поддержала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке», — отметили в пресс-службе ведомства.
Учитывая позицию защиты и обстоятельства дела, судья вынес вердикт. Жительница Мелитополя отправится в колонию-поселение на срок 8 месяцев.
Дополнительным наказанием стал запрет на администрирование интернет-ресурсов. Это ограничение будет действовать в течение двух лет после отбытия основного срока.
Ранее Life.ru писал, что в Петербурге арестовали мужчину за призывы к терактам в Telegram. По версии следствия, в июне прошлого года фигурант, реагируя на публикации в одном из каналов, призвал пользователей мессенджера совершать теракты.
