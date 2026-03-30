Жительницу Запорожской области осудили за призывы к убийствам в Сети

Запорожский областной суд вынес приговор по делу о публичных призывах к экстремизму. Фигуранткой стала 53-летняя горожанка, чьи действия в интернете привлекли внимание правоохранительных органов.

Следствие установило, что весной 2022 года женщина опубликовала в открытом Telegram-канале сообщение с агрессивным призывом расправляться с россиянами. Этот поступок квалифицировали как правонарушение, совершенное с использованием телекоммуникационных сетей.

«В судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и поддержала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке», — отметили в пресс-службе ведомства.

Учитывая позицию защиты и обстоятельства дела, судья вынес вердикт. Жительница Мелитополя отправится в колонию-поселение на срок 8 месяцев.

Дополнительным наказанием стал запрет на администрирование интернет-ресурсов. Это ограничение будет действовать в течение двух лет после отбытия основного срока.