Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 12:10

Жительницу Запорожской области осудили за призывы к убийствам в Сети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Запорожский областной суд вынес приговор по делу о публичных призывах к экстремизму. Фигуранткой стала 53-летняя горожанка, чьи действия в интернете привлекли внимание правоохранительных органов.

Следствие установило, что весной 2022 года женщина опубликовала в открытом Telegram-канале сообщение с агрессивным призывом расправляться с россиянами. Этот поступок квалифицировали как правонарушение, совершенное с использованием телекоммуникационных сетей.

«В судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и поддержала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке», — отметили в пресс-службе ведомства.

Учитывая позицию защиты и обстоятельства дела, судья вынес вердикт. Жительница Мелитополя отправится в колонию-поселение на срок 8 месяцев.

Дополнительным наказанием стал запрет на администрирование интернет-ресурсов. Это ограничение будет действовать в течение двух лет после отбытия основного срока.

Яд в кофе и слежка за военными: Баристу из Ставрополя осудили на 20 лет в колонии строгого режима

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге арестовали мужчину за призывы к терактам в Telegram. По версии следствия, в июне прошлого года фигурант, реагируя на публикации в одном из каналов, призвал пользователей мессенджера совершать теракты.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Оксана Попова
