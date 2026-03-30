Слуцкий потребовал объявить в России десятилетие развития малых городов и сёл

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на многотысячном митинге «ЛДПР за великую Россию!» 29 марта, заявил о необходимости объявить в стране десятилетие развития малых городов и сельских территорий. По его словам, только глобальное изменение подходов к региональной политике позволит преодолеть катастрофический разрыв между жизнью в мегаполисах и остальной частью страны.

«Без кардинального изменения подходов к региональной политике невозможно решить ни демографические проблемы, ни задачи по раскрытию потенциала граждан, ни вопросы национальной безопасности в целом. Десятилетие развития малых городов и сел станет тем инструментом, который позволит превратить Россию из страны мегаполисов в страну равных возможностей для всех её граждан, независимо от места проживания», — подчеркнул Слуцкий.

Политик обратил внимание, что разрыв в качестве жизни между 30 млн жителей крупнейших городов и 116 млн граждан, населяющих остальную Россию, остаётся гигантским. Разница затрагивает все сферы: от уровня зарплат и пенсий до качества медицины и образования. Особую тревогу у партии вызывает падение базовой транспортной доступности малых городов и сёл — люди, по выражению лидера ЛДПР, остаются буквально «заперты на своей территории».

Слуцкий подчеркнул, что рост страны должен обеспечиваться не за счёт дальнейшего разрастания мегаполисов, а через развитие территорий и поддержку людей, на них живущих. Ключевую роль в этом процессе должны сыграть талантливые люди из глубинки.

