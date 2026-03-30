Без опыта, но с фото топлес: Ню-модель стала почётным консулом Украины в Доминикане

Бывшая ню-модель Виктория Якимова получила должность почётного консула Украины в Доминиканской Республике. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии», — подчеркнула 37-летняя уроженка Одессы.

Виктория Якимова. Фото © Facebook / Виктория Якимова

В соцсетях она отметила, что не скрывала свой прошлый опыт при подаче кандидатуры на должность. По её словам, смена профессионального пути является естественным этапом развития.

Ранее Елена Зеленская обратила внимание на то, что интерес к украинской повестке со стороны мировой аудитории снижается на фоне появления новых международных событий. По её словам, информационное пространство быстро переключается на более свежие и резонансные темы, из-за чего новости об Украине отходят на второй план.