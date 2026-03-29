Жена Зеленского пожаловалась, что Украина теперь не в фокусе внимания

Елена Зеленская в интервью телеканалу Fox News выразила обеспокоенность тем, что внимание к Украине ослабевает из-за появления новых мировых событий. Она отметила, что новостной поток быстро вытесняет информацию об Украине, когда возникают более актуальные события в других частях света. Зеленская подчеркнула, что начало нового конфликта не означает завершения предыдущего.

«К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов», — посетовала жена Владимира Зеленского.

Зеленская также отметила, что Украина не в силах принудить мировое сообщество сосредоточить всё внимание исключительно на ней.

А ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что на саммите министров стран G7 получил от американской стороны гарантию: оружие, предназначенное Украине, не переадресовывается другим странам. По условиям PURL Украина ежемесячно составляет списки нужного вооружения, которое затем европейские партнёры закупают у США.