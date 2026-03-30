Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 12:59

В Ингушетии один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Ингушетии микроавтобус врезался в легковушку, один погибший и 10 пострадавших. Обложка © Telegram / 06.mvd

В Ингушетии микроавтобус врезался в легковушку, один погибший и 10 пострадавших. Обложка © Telegram / 06.mvd

В Ингушетии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого погибла женщина и пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В Ингушетии микроавтобус врезался в легковушку, один погибший и 10 пострадавших. Фото © Telegram / 06.mvd

В Ингушетии микроавтобус врезался в легковушку, один погибший и 10 пострадавших. Фото © Telegram / 06.mvd

«В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина-водитель иномарки. Не менее чем 10 пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Авария произошла в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района. По данным регионального МВД, легковой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Три человека погибли в аварии с КамАЗом на трассе под Ростовом

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar