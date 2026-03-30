В Ингушетии один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Ингушетии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого погибла женщина и пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В Ингушетии микроавтобус врезался в легковушку, один погибший и 10 пострадавших.

«В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина-водитель иномарки. Не менее чем 10 пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Авария произошла в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района. По данным регионального МВД, легковой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

