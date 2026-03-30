Трамп заявил о переговорах США с «новым, более разумным» руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведёт «серьёзные переговоры» с новыми властями Ирана о завершении военного конфликта. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«Соединённые Штаты Америки ведут серьёзные переговоры с новым, более разумным режимом об окончании наших военных операций в Иране», — написал американский лидер.

По его словам, в ходе этих дискуссий был достигнут «значительный прогресс». Детали переговоров и возможные условия прекращения огня не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что стратегия Трампа по Ирану обернулась катастрофой. Американский лидер рассчитывал на быстротечную операцию, подобную венесуэльской, а не на затяжной конфликт. Сейчас все козыри находятся в руках Ирана, который заинтересован в сохранении текущего положения.